Industrie. Le groupe FEV s’implante à Toulouse

Pour renforcer ses activités en France, FEV, leader dans le domaine du développement des motorisations (qu’elles soient thermiques, hybrides ou électriques) annonce l’ouverture d’un nouveau site basé à Toulouse.

Ce dernier va concentrer ses activités dans le secteur de l’aéronautique et la mise au point de la chaîne de traction. L’ouverture de ce nouveau centre va permettre de répondre au développement de ce domaine lié aux drones et aux taxis volants, par exemple.

Dans ce nouveau lieu sera proposé un large panel de services comme des essais de véhicules, de machines tournantes, d’organes mécaniques, de batteries, de moteurs électriques, etc.

Pour cela, une vingtaine de personnes ont déjà été recrutées. FEV emploie plus de 750 collaborateurs en France.