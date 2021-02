Philippe de Rancourt de Mimerand, directeur du groupe SMA en Occitanie

Cette année, le groupe d’assurance SMA a fait évoluer son réseau, qui repose désormais sur huit directions régionales réparties dans toute la France. À cette occasion, une nouvelle direction régionale du groupe SMA est créée en Occitanie. Basée à Toulouse, elle est confiée à Philippe de Rancourt de Mimerand.

Celui-ci a débuté sa carrière au sein de compagnies d’assurance et de cabinets d’expertise construction avant de rejoindre le groupe SMA en 2000, en charge du développement du courtage sur la région Sud-Est. En 2004, il prend la responsabilité du service de gestion et production à Lyon avant de devenir, en 2008, responsable du réseau commercial de la filière BTP sur la région Rhône-Alpes. Nommé directeur régional de la région Centre et Poitou-Charentes en 2012, il rejoint en 2015 Toulouse pour diriger la région Sud-Ouest.

Ce nouveau maillage territorial a été conçu en adéquation avec les régions administratives et l’organisation régionale des fédérations professionnelles du BTP.