« Économie bleue ». Trois projets occitans récompensés dans le cadre du plan Avenir Littoral 2023

À l’occasion du Salon du Littoral, mardi 24 octobre à Montpellier, le préfet d’Occitanie Pierre-André Durand et la conseillère régionale Katy Guyot ont dévoilé les trois lauréats de l’appel à projets « Avenir Littoral 2023 ». Le dispositif permet de financer des projets innovants répondant aux enjeux de transition de l’économie bleue. Il a permis en cinq ans d’accompagner trente-quatre projets pour un total de 5,3 millions d’euros d’aides. L’édition 2023 était centrée sur le soutien de deux filières traditionnelles, fragilisées par le réchauffement climatique et la diminution des ressources naturelles : la pêche et la conchyliculture.

Les trois lauréats 2023 :

– le projet Medus’Oc porté par Seaneo (Perpignan) reçoit 195.000 euros. Il vise à étudier la dynamique de prolifération des méduses qui s’accumulent dans les engins de pêche et identifier des pistes pour valoriser ces gélatineux

– Seaducer et l’Ifremer (Sète) obtiennent 199.000 euros pour expérimenter une pratique d’élevage d’huîtres innovante via leur projet Seavolution

– le projet Strulitt de NXO Engineering (Cournonsec) ambitionne de valoriser le carbonate de calcium contenu dans les coquilles d’huîtres, par exemple comme engrais naturel pour la culture d’algues. Il reçoit 162.000 euros.