Les campus de l’Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) proposent au fil des mois qui viennent, des journées portes ouvertes 100% digitales en Occitanie (depuis son site de Bessières en Haute-Garonne). Le 6 mars aura lieu, de 10 heures à 11h30, une présentation des métiers de la conduite d’engins et de la maintenance. Ce webinaire aura lieu sur Facebook.

Du niveau CAP au diplôme d’ingénieur, de l’extraction des roches et minéraux jusqu’à leur transformation et leur mise en œuvre, l’industrie des matériaux de construction propose un large éventail de métiers. L’Unicem estime que les entreprises de la filière « carrières et matériaux » auront « besoin de recruter 1400 collaborateurs chaque année, et ce pendant 20 ans ».

Les campus Unicem (centres de formation d’apprentis gérés par l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) situés en Bretagne, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, forment chaque année plus de 600 jeunes de 15 à 25 ans.

