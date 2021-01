La première édition toulousaine de Cycl’eau, salon professionnel régional dédié à la gestion de l’eau en Adour-Garonne, bascule en 100 % virtuel, en raison de la crise sanitaire. Elle aura lieu les 13 et 14 janvier 2021.

Bassin le plus touché par les changements climatiques, l’Adour-Garonne s’achemine vers un climat méditerranéen d’ici les 30 prochaines années. Face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales doivent être repensés. Ces questions seront développées lors de six conférences thématiques en direct sur Youtube. Des collectivités viendront y présenter notamment des projets mis en œuvre sur leurs territoires.

Auront lieu également des rendez-vous B2B (des sessions de 20 minutes) pour mettre en relation décideurs publics et entreprises privées, et ainsi favoriser le process de la commande publique.

Première édition toulousaine de Cycl’eau, les 13 et 14 janvier. Inscription en ligne.