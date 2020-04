Près de 200 avocats volontaires au service des entreprises à Toulouse

La Région Occitanie propose aux entreprises la prise en charge d’une partie des frais juridiques de négociation bancaire et de préparation du plan de continuité de l’activité, en partenariat avec les Barreaux de Toulouse, Montpellier et Nîmes. Le Barreau de Toulouse a répondu présent avec près de 200 avocats volontaires en quelques jours. Cette mesure est en train d’être étendue aux barreaux de Nîmes et de Montpellier, couvrant ainsi l’ensemble du territoire.

Pour toutes les entreprises, la première consultation d’une heure est gratuite. Pour les entreprises de zéro à dix salariés, le second rendez-vous sera pris en charge à hauteur de 50% par la Région Occitanie. La prise en charge est de 30% pour les entreprises de onze à cinquante salariés. Au-delà de cinquante salariés, la première consultation est gratuite et les avocats s’engagent à un tarif tenant compte des circonstances exceptionnelles.

De leur coté les avocats s’engagent à traiter la demande immédiatement, à analyser, négocier, transiger, soit à assurer une mission complète de conseil (pas de contentieux). Aucune facturation ne sera présentée en complément de la mission et en dehors des règles établies dans le partenariat.