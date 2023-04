Priscilla Cavaillé, un nom de Plume sous les formalités

C’est la première formalité qu’elle fait pour elle-même. Depuis janvier 2023, Priscilla Cavaillé exerce en tant que formaliste indépendante sous le nom de Plume, une SARL à associée unique. Par goût du métier ou besoin d’indépendance, le choix de l’entrepreneuriat est de plus en plus répandu parmi les jeunes diplômés en droit. Pour la jeune juriste, se mettre à son compte était aussi synonyme de liberté, offrant la possibilité de « travailler n’importe où » : originaire d’Agen, elle réside actuellement à Thonon-les-bains, d’où elle gère des clients aux quatre coins de l’Hexagone.

Priscilla « préfère les casse-têtes aux immatriculations toutes bêtes ». En 2015, elle obtient son master en Droit des affaires. Après quelques expériences dans des cabinets d’avocats et un séjour en Irlande, elle fait ses véritables armes de formaliste chez Captain Contrat. Elle y restera quatre ans et terminera responsable d’équipe. Une expérience qui lui aura permis d’appréhender tous types de situations avec la même sérénité : « La logique des formalités est une constante. Même lorsqu’on ne rentre pas dans les cas, il existe toujours des solutions », explique-t-elle.

Nouer des liens pour le business et pour le plaisir

Si elle aime passionnément le droit, l’organisation et les règles, la trentenaire apprécie surtout l’idée de la collaboration. « Souvent, cela permet de tisser des relations professionnelles amicales, comme avec des collègues », assure Priscilla, qui précise : « Je ne suis que juriste, je ne conseille pas, je ne rédige pas. » Sa clientèle se compose principalement d’avocats et quelques experts-comptables en entreprise, « souvent des gens de mon âge, ouverts à la sous-traitance et à la dématérialisation ».

Mais tout n’est pas si simple. « Mon boulot, je le connais. Mais la prospection, la négociation, le choix des partenaires administratifs, banquiers, comptables, assurances… Pour moi qui suis plutôt réservée, ce n’est pas évident », s’amuse la jeune entrepreneure, contrainte de sortir de sa zone de confort. Si elle « part d’une page blanche », elle est « plutôt contente » du démarrage de son activité, malgré quelques inquiétudes liées au retour du guichet unique en juillet prochain.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Priscilla Cavaillé. Crédits : Plume.