La plateforme Toulouse White Biotechnology (TWB), experte dans la conduite de projets scientifiques de R&D, organise la quatrième édition de son Start-Up Day les 2 et 3 février. Elle regroupera le « Fast Track It ! », dédié aux start-up étant déjà en train de développer leur propre technologie, et une nouvelle catégorie « Go For It ! », dédiée aux entrepreneurs finalisant le concept de leur start-up.

« Fast Track It ! » récompensera la start-up la plus talentueuse avec un accès aux services techniques de TWB, d’une valeur estimée à 50.000 euros, tandis que « Go For It ! » récompensera l’entrepreneur avec un accompagnement de quatre jours de la part de TWB, de La French Tech Toulouse et de ShakeUp Factory.

Quatrième édition du Start-Up Day, les 2 et 3 février. Inscriptions sur le site de TWB.