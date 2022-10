La fondation toulousaine Oïkos lance la première édition du Congrès international de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à Toulouse les 19, 20 et 21 octobre. Il réunira chercheurs, experts et plus de 1000 entreprises de la RSE lors de trois jours d’ateliers et de conférences qui feront l’objet de la publication d’un livre blanc. L’événement, qui sera aussi accessible en distanciel, a été conçu notamment en partenariat avec l’Afnor [1]et le réseau des Instituts d’administration des entreprises (IAE).

Il devrait réunir de nombreux pays francophones (Madagascar, Gabon, Cameroun, Belgique, France, etc.). Parmi les ateliers, la Fresque de la RSE aidera ses participants à s’interroger sur ce que devrait être leur propre « entreprise responsable ». Inscriptions ouvertes en ligne.

Premier Congrès international de la RSE, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022, à La Cité de la RSE, 32 rue Pierre-Paul Riquet à Toulouse, et le vendredi 21 octobre 2022 à l’Hôtel de Région Occitanie, 22 Boulevard du Maréchal Juin, à Toulouse.