Réforme des retraites. La mobilisation se poursuit en Occitanie

La mobilisation contre la réforme des retraites continue. À Toulouse, ils étaient entre 15.000 (selon la police) et 90.000 (selon l’intersyndicale) à manifester dans les rues de Toulouse jeudi 6 avril. À Montpellier, on dénombrait entre 8000 (police) et 12.000 (syndicats) personnes. À Rodez, l’intersyndicale a comptabilisé 7500 personnes et 8000 personnes ont été recensées par la presse à Albi. Un nouvelle journée d’actions est prévue le jeudi 13 avril, veille du jour où le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la conformité de cette réforme très contestée.

En attendant, les grèves et les blocages continuent aussi dans certains secteurs comme l’énergie. En Haute-Garonne, l’assemblée générale des grévistes énergéticiens a voté par exemple, le vendredi 7 avril, « la mise en sobriété énergétique » du pôle industriel de Boussens et de Saint-Gaudens. Selon les syndicats, « les entreprises Lafarge, BASF, Tembec-Cellulose, Continental, le parc photovoltaïque de Boussens, et Martres-Tolosane ont notamment été impactés ». Selon RTE, « plusieurs coupures d’électricité sont intervenues à 10h36 vendredi 7 avril en Haute-Garonne et en Ariège. 17.000 foyers ont été privés d’électricité par ces coupures volontaires et liées au mouvement social. »