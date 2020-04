Région Occitanie : Un plan régional d’urgence pour toutes les entreprises

Face à la crise du covid-19, la Région Occitanie déploie un éventail d’actions (avances remboursables, subventions, prêts, garanties de prêts, gel de remboursements, exonérations). Objectif : répondre aux besoins immédiats et à moyen terme d’entreprises d’Occitanie de toutes tailles et secteurs d’activité, y compris les entreprises agroalimentaires et les exploitations agricoles. « Ce premier plan prépare un futur plan de relance à bâtir collectivement avec l’État, les acteurs de l’économie et de la société́ civile, les citoyens et les collectivités locales » precise la présidente du conseil régionale Carole Delga. Les entrepreneurs en recherche peuvent se rendre sur le Hub Entreprendre Occitanie, plateforme de services en ligne qui permet d’accéder directement aux financements exceptionnels de la Région.

Plusieurs fonds de secours face à la crise

Ainsi, pour aider les plus petites entreprises (jusqu’à 10 salariés) fragilisées, la Région a mis sur pied un fonds de solidarité de 50 millions d’euros (pour les mois de mars et avril) qui vient en complément du fonds de solidarité de l’État. Les très petites entreprises indépendantes, affectées par des chutes de plus de 50 % de chiffre d’affaires, peuvent aussi demander une aide forfaitaire de 2000 euros. À cela, la Région ajoute un fonds de solidarité exceptionnel Occitanie pour les TPE indépendantes de 0 à 10 salariés subissant une perte de 40 à 50% de chiffre d’affaires (comparé de mars 2020 à mars 2019).

Parallèlement, la Région a bâti le dispositif Entreprise en crise de trésorerie Covid pour les employeurs de 10 à 5000 salariés, y compris dans l’agroalimentaire et les exploitations agricoles. Prévu jusqu’à fin 2020, son budget est de 10 millions d’euros et il versera des avances remboursables jusqu’à 300.000 euros, avec différé de deux ans. Condition : avoir plus d’un an d’existence.

Attachée à l’économie sociale et solidaire, la Région met aussi en place un fonds Solutions Associations Occitanie de 5 millions d’euros pour soulager les organisateurs d’événements culturels, sportifs, etc. L’objectif est d’aider les associations à honorer les contrats avec les prestataires et rémunérer leurs salariés.

Des prêts et des garanties adaptées

La Région lance les prêts Rebond Occitanie à taux zéro, destinés aux entreprises de moins de 250 salariés de tous secteurs, y compris les exploitations agricoles et conchylicoles. Ces prêts peuvent être mobilisés pour financer les besoins immédiats de trésorerie mais aussi la reprise d’activité (investissements immatériels et petits matériels). Un budget de 15 millions d’euros leur sont allloués, avec un effet levier de 80 millions d’euros. Gérés par Bpifrance, les prêts de sept ans avec différé de remboursement de deux ans, iront de 10.000 euros à 300.000 euros, en appui d’un prêt bancaire équivalent.

A noter que via le fonds régional de Garantie Occitanie, la Région et Bpifrance garantissent jusqu’à 80% des prêts bancaires de trésorerie, pour des montants supérieurs à ceux couverts par le fonds national.

Globalement, le fonds régional de garantie et le prêt Rebond Occitanie vont mobiliser 20 millions d’euros, et entraîner un effet de levier de 180 millions d’euros.

Préparer l’avenir : le Pass Rebond en action

Enfin, pour soutenir l’investissement, la création du Pass Rebond Occitanie est dotée de 15 millions d’euros. Il booste les outils Pass existants (Pass Occitanie, Pass Tourisme, Pass Tourisme Social et solidaire, Pass agri-tourisme, Pass Agro-Viti dynamique, Pass agri-valorisation et Pass bois). La subvention maximum est en particulier décuplée : elle passe de 20.000 à 200.000 euros.

Certains secteurs d’activités, comme la pêche et le tourisme, seront soutenus de manière particulière. La Région a lancé un fonds de Solidarité́ Pêche de 1,2 million d’euros pour les petits métiers. Très impacté par le confinement qui l’a mis à l’arrêt, le secteur du tourisme devra être relancé. La Région prévoit d’investir 2,5 millions d’euros pour promouvoir « l’Occitalité » et la destination Occitanie, autour d’une future campagne « Prenez des vacances dans votre zone ».

