Réseau Entreprendre Occitanie Garonne accompagne les chefs d’entreprise à tous les stades de leur projet

En 2021, Réseau Entreprendre Occitanie Garonne a accompagné 26 entreprises : 14 en création, 5 reprises et 7 en croissance. L’association, reconnue d’utilité publique, dispose en effet de programmes d’accompagnement répondant à chacune des étapes de la vie d’une entreprise. « C’est la force de notre organisation, explique Jean-François Battesti, le président de l’association et CEO de RH Partners. Avec 190 membres adhérents, tous chefs d’entreprise en activité, les porteurs de projet trouvent chez nous un accompagnement construit sur des méthodes d’entreprises correspondant à toutes leurs problématiques et interrogations, quelles qu’elles soient. »

L’accompagnement humain est au cœur du suivi. Durant deux ans, en complément d’un prêt d’honneur, le porteur de projet, qu’il s’engage dans de la création ou de la reprise de société, est accompagné individuellement et bénévolement par un chef d’entreprise membre de l’association. Les entrepreneurs engagés dans un projet de croissance bénéficient eux d’un soutien de deux ans par un ou plusieurs pairs ayant eux-mêmes mené ce type d’opération.

Agir pour les employeurs et l’emploi

Au cœur de ce fonctionnement, un objectif majeur : la création d’emplois. Et pour cela, ainsi que l’a formulé le fondateur de Réseau Entreprendre au niveau national, en 1986 : « Il faut créer des employeurs ». « Le taux de pérennité des entreprises que nous accompagnons est toujours très élevé puisqu’il est de 90 % après 3 ans, illustre Jean-François Battesti. Cela donne du sens à notre action. » En 20 ans d’existence, Réseau Entreprendre Occitanie Garonne comptabilise ainsi 3 200 emplois créés ou sauvegardés et environ 6 Millions d’€ de prêts d’honneur accordés.

Parmi ses ambitions, Réseau Entreprendre souhaite développer ses programmes d’accompagnement à la croissance. En ce sens, elle a initié en octobre dernier le Booster Camp, un événement inédit qui a permis à cinq chefs d’entreprise de bâtir en 24h le plan d’actions de leur projet de croissance.

Sur la photo : Réseau Entreprendre Occitanie Garonne soutient la croissance des entreprises et initie le Booster Camp. Crédit photo : Aude Lemarchand