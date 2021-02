Résultats 2020 : Safran au régime sec

2020, annus horribilis pour le motoriste et équipementier aéronautique Safran ? Non, mais année très compliquée tout de même. Si le groupe industriel affiche un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros, celui-ci est en baisse de 35%. Avec l’arrêt de la production du Boeing 737 Max au début de 2020 puis la crise sanitaire qui a bouleversé le secteur aéronautique, cela fait bien longtemps que les cotillons et serpentins ont été rangés au placard. L’activité de Safran a diminué de 42% au troisième trimestre et de 30% au quatrième trimestre.

Pour limiter la casse, le groupe a multiplié les économies. Ses coûts opérationnels ont baissé de 25%. Ses dépenses de R&D (1,21 milliard d’euros) ont diminué de 35%. Le groupe industriel a aussi fait beaucoup moins appel à ses sous-traitants (-45% de frais dans ce domaine). Conscient de l’impact très fort de la crise sur l’ensemble de la chaîne logistique du secteur aéronautique, Safran a cependant contribué à hauteur de 58 millions d’euros au fond de soutien pour la filière lancé par le gouvernement.

Des effectifs en baisse de 21%

La crise économique a également eu un effet sur l’emploi. Des sites ont été supprimés à l’international (au Royaume-Uni et aux États-Unis). Les effectifs mondiaux sont passés de 95.000 à 79.000, soit 16.000 suppressions d’emplois. Si l’on tient compte des intérimaires, les effectifs ont diminué de 21%. Cette tendance se poursuit en ce début d’année. « Il y a 1500 personnes de moins aujourd’hui qu’au 31 décembre 2020 », déclare Olivier Andriès, le directeur général de Safran. En France, le motoriste et équipementier a mis en place, l’an dernier, un plan d’adaptation d’activité comprenant notamment un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pour environ 6000 collaborateurs.

Malgré les turbulences, Olivier Andriès ne perd pas espoir : « Je demeure déterminé et optimiste. Ma conviction repose sur la qualité de nos actifs accumulés au fil des années. Safran affiche des fondamentaux solides. » Il ne nie pas toutefois « les incertitudes et les difficultés qui persistent, notamment au premier semestre 2021 ». En effet, si la crise sanitaire joue les prolongations, il va être difficile pour Safran de reprendre son envol.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Siège toulousain de Safran inauguré en 2016. L’équipementier et motoriste Safran est l’un des principaux employeurs de la région Occitanie dans le secteur aéronautique. En 2020, il a subi fortement les conséquences de la crise sanitaire. Crédit : Rémy Gabala - ToulÉco.