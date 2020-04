L’or maudit de Salsigne : une affaire d’État

Cent ans d’exploitation ont fait des anciennes mines d’or et d’arsenic de Salsigne, dans l’Aude, l’un de sites les plus pollués de France. Révélée dans toute son ampleur par les inondations d’octobre 2018, la pollution de la vallée de l’Orbiel et sous-estimée par l’État selon des associations de riverains et de protection de l’environnement qui mettent en cause sa responsabilité actuelle et passée. L’affaire fait depuis fin janvier l’objet d’une commission d’enquête du Sénat.