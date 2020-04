Au terme de près de cent ans d’exploitation, la plus importante mine d’or d’Europe occidentale a définitivement fermé en 2004. En un siècle, quelque 15 millions de tonnes de minerai ont été́ traitées sur le site de Salsigne dont on a extrait 400.000 tonnes d’arsenic, 400 tonnes d’argent, 600 tonnes de cuivre et... 120 tonnes d’or. Pour ces 120 tonnes d’or, on a creusé les montagnes et on en a créé́ (...)