Sommés d’agir par les parents d’élèves et les associations de riverains, les services de l’État ont présenté́ en novembre 2019 un « plan d’actions ». Ils ont mis en place une médiation avec les habitants, promis de renforcer l’affichage et les limitations d’accès aux anciens secteurs miniers et annoncé des travaux d’étanchéité́ pour le dépôt de Montredon, programmés de longue date, en 2020. En outre, deux (...)