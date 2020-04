Santé. La Région Occitanie agit pour la protection de tous

Face au manque de masques pour équiper les soignants, la Région a fait le choix d’intervenir massivement. Au total, 10 millions de masques ont été commandés : 5 millions de FFP1 (masques chirurgicaux) et 5 millions de FFP2 (masques antiviraux). L’objectif est de compléter les dotations nationales en coordination avec l’Agence régionale de santé (ARS). Les Conseils Départementaux seront approvisionnés à prix coûtant par la Région. En parallèle, des évaluations sont menées concernant d’autres besoins en équipement. Une première commande de 1,1 million de masques FFP1 a été réceptionnée le 8 avril dernier. Une livraison de modèles FFP2 est attendue dans les prochains jours.

Face à la pénurie de matériel sanitaire, La Région soutient l’effort des entreprises régionales pour réorienter leur production. Paul Boyé Technologies, Nayrac, Eminence, L’atelier Tuffery, Femso Industries… A ce jour, plus de 150 entreprises dans ce cas de figure ont été recensées. Pour les aider à adapter leurs lignes de production, à augmenter leur capacité et pour soutenir leur trésorerie, la Région propose deux outils : le Pass Rebond pour soutenir de façon réactive les investissements portés par les entreprises pour réorienter leur production ; et le dispositif « Entreprise en Crise de Trésorerie Covid », les pour aider sur les questions de trésorerie en complément de ce qui est proposé par Bpifrance.

Un service de transport sur-mesure pour les soignants

Afin de faciliter les déplacements des personnels hospitaliers mobilisés, la Région met en place un service gratuit de transport à la demande. Assuré 24h/24 et 7j/7, celui-ci s’effectue depuis le domicile de l’usager dans la mesure du possible. Ce service s’adresse exclusivement aux personnels d’hôpitaux ou d’Ehpad des quatorze groupements hospitaliers de territoire de la région, soit 102 établissements, et ayant besoin d’un transport interurbain (zone de compétence de la Région en matière de transport).

Pour cela, une centrale de réservation a été mise en place par téléphone : 0805 460 306 (numéro vert).

Par ailleurs, malgré la réduction des transports du fait du manque de moyens humains, l’ensemble des services liO (autocars réguliers, TAD et trains) sont accessibles à tous les habitants d’Occitanie gratuitement.

Dons, prêts... La Région solidaire avec les soignants

La Région a souhaité que les lycées donnent les denrées non stockables à des œuvres caritatives à leur fermeture. Produits laitiers, fruits et légumes ont donc été transmis à la banque alimentaire, aux restos du cœur, au secours catholique et aux Ehpad. Suite à des appels de mobilisation de l’ARS, des CHU et des Ehpad, plusieurs dizaines de milliers d’équipements de protection individuelle (masques, blouses, charlottes…) ont également été mis à disposition par de nombreux lycées. Enfin, la Région encourage le prêt de matériels de lycées à des établissements sanitaires (matériels de restauration, plaques de plexiglass, etc.).

A noter que la capacité d’accueil des lycées est mise à disposition quand cela est nécessaire. Ainsi, dès les premiers jours de confinement, deux cités scolaires ont été mobilisées pour la prise en charge des enfants de soignants. L’accueil des personnes sans-abris ou en convalescence est également en cours d’étude par la Région.

Crédits photo : Gilles Lefrancq - Région Occitanie - DR.