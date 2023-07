Sophie Léron, Montpellier 2028 : « Au-delà de la Métropole, c’est une candidature à l’échelle d’un bassin de vie »

Sophie Léron, Montpellier se porte candidate pour être capitale européenne de la culture. Elle fait même partie des villes finalistes. Pourquoi s’engager dans un tel projet ?

Cette candidature est née d’une ambition de plusieurs collectivités territoriales de travailler ensemble autour d’objectifs communs. C’est ce qui fait d’ailleurs la spécificité de la candidature de Montpellier : 145 communes ont rejoint la ville dans sa candidature de capitale européenne de la culture 2028, convaincues que la création artistique et la culture sont des vecteurs pour se réunir à l’échelle du territoire et de l’Europe.

Et pour cause, cette candidature favorise l’émergence de nouveaux parcours artistiques et culturels sur l’ensemble des territoires, regroupés sous l’appellation « Montpellier 2028 ». Candidater permet ainsi à la Ville et à la Métropole de donner un nouveau souffle à leur ambition culturelle, avec une stratégie conjointe sur tout le bassin de vie élargi Montpellier-Sète. Nous comptons notamment à nos côtés la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, l’Agglomération Hérault Méditerranée et les Communautés de communes du Pays de Lunel, du Grand Pic-Saint-Loup, de la Vallée de l’Hérault et Terre de Camargue.

En quoi consiste cette candidature ?

Après une première présélection en 2022, où nous avons présenté un dossier de vingt-neuf projets, nous finalisons en avril notre dossier final. Une quinzaine de projets supplémentaires enrichiront notre programmation. La ville lauréate sera sélectionnée en décembre, après un dernier oral pour présenter les projets et manifestations prévus jusqu’en 2028. Si nous sommes lauréats, quatre années nous permettront ensuite de dérouler notre programmation artistique, de 2024 à 2028.

En attendant cette décision, nous rythmons les années de candidature de plusieurs projets. Notre association Montpellier 2028 et les collectivités partenaires ont lancé un premier appel à projet en 2022, et réitèrent pour 2023 en révélant trente-cinq projets lauréats, mercredi 19 avril. Expositions, danse, musique, rencontres, déambulations, randonnées, workshops et spectacles se déploieront sur l’ensemble du territoire, tout au long de l’année pour promouvoir la candidature.

Qu’espérez-vous si Montpellier devient la capitale européenne de la culture 2028 ?

Candidater permet d’obtenir un label européen qui reconnaît un projet et des actions culturelles de grand intérêt, et permet à Montpellier de promouvoir son territoire et sa visibilité. Mais, capitale ou non, la candidature de Montpellier nous permet de léguer un héritage culturel important, de monter des projets et de réunir des acteurs qui ne collaboraient pas. Collectivités territoriales, chambre de commerce et de l’industrie, universités, rectorat, centres d’art…

Tous ces acteurs sont réunis pour Montpellier 2028. Cinquante kilomètres de parcours d’œuvres artistiques mailleront le territoire. Nos appels à projets auront définitivement enclenché toutes ces nouvelles collaborations et fondé l’héritage culturel montpelliérain (et au-delà !) de demain.

Propos recueillis par Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Avant de s’engager dans la candidature de Montpellier, Sophie Léron a été directrice de projet chez Fisheye et conseillère culture et média au sein du cabinet du Premier ministre, du temps de Bernard Cazeneuve. Crédit : DR