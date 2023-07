Sopra Steria noue des partenariats avec l’Insa et l’Ipsa

À l’occasion du salon du Bourget, Sopra Steria, société de conseil en transformation numérique des entreprises, a annoncé la signature de partenariats, notamment avec des établissements toulousains de l’enseignement supérieur : l’Ipsa (École d’ingénieurs aéronautique et spatiale) et l’Insa Toulouse (Institut national des sciences appliquées de Toulouse).

Dans le cadre de cette première convention avec l’Ipsa, les experts de Sopra Steria interviendront auprès des étudiants lors de conférences et d’ateliers, participeront aux enseignements dispensés par l’école et proposeront des sujets d’études et des projets tuteurés.

Dans le cadre de l’accord avec l’Insa, le groupe finance une chaire sur le numérique responsable et proposera aux étudiants des cycles de conférences sur la mixité dans le numérique, des visites, des projets tuteurés, un hackathon, etc. Sopra Steria collabore avec plus de 220 établissements de l’enseignement supérieur en France.