Sortir du carbone, le grand défi

Water Horizon- Cugnaux (31)

Créée en 2017, la start-up a conçu une batterie thermochimique qui stocke la chaleur perdue des usines puis la restitue sous forme de chaud ou de froid, et sans déperdition. « Nous stockons cette chaleur fatale sous forme de réaction chimique réversible dans la batterie. Ainsi, au lieu d’être rejetée dans l’air sous forme de vapeur, elle est valorisée. La production de chaleur fatale en Europe équivaut à cent réacteurs nucléaires, c’est dire le gisement de marché », indique Jean-Emmanuel Faure, PDG fondateur de Water Horizon. Principal marché d’applications ciblé, celui des industries nécessitant du froid, comme les entrepôts frigorifiques, les data centers ou l’agro-alimentaire. Deux familles de brevets européens ont été déposées.

Meoss- Colomiers (31)

L’outil Meo-Carbon de Meoss, à destination des collectivités, permet de mesurer la capacité de stockage et de séquestration du carbone à l’échelle d’un territoire. « Nous sommes les seuls en France à proposer ce type de solution, de manière vingt-cinq fois plus précise que les outils aujourd’hui disponibles. À partir d’imageries satellitaires de l’Esa (Agence spatiale européenne), nous cartographions en dynamique dans le temps les stocks de carbone dans les trois réservoirs principaux principaux, les sols, la litière et la biomasse végétale », explique Thomas Ferrero, PDG de Meoss, créé en 2019. L’objectif est de piloter la séquestration carbone d’un territoire et d’encourager les bonnes pratiques comme la mise en place de haies, de couverts végétaux interculture ou, en ville, de végétalisation dans la lutte contre les îlots de chaleur. Les SCoT de Gascogne ou du Pays Lauragais sont déjà clients.

Arkolia Energies- Mudaison (34)

Arkolia Energies est un producteur indépendant d’énergies vertes locales, professionnel du photovoltaïque, de l’éolien et du biogaz. Fondé en 2009, l’énergéticien est spécialiste de la construction clés en main de centrales de production d’électricité verte. Arkolia a développé une stratégie de recherche et développement en méthanisation pour optimiser les réactions biochimiques en jeu et adapter leur technologie, notamment en matière de préparation des intrants. En 2019, l’entreprise a été élue 2e société la plus innovante de la French Tech Méditerranée, parmi une centaine de candidats.

Genvia- Béziers (34)

Né d’un partenariat public-privé (Le CEA, Schlumberger, Vinci Construction, Vicat et la Région Occitanie via l’Arec Occitanie), Genvia vise le développement et le déploiement industriel d’électrolyseurs d’oxyde solide à haute performance pour produire de l’hydrogène décarboné. Développée par le CEA, cette technologie présente une performance et une réversibilité des processus meilleures que celles de ses concurrents. La feuille de route de Genvia prévoit la construction d’une gigafactory.

Comwatt- Montpellier (34)

La solution innovante et brevetée de Comwatt consiste en une box d’auto-consommation couplée à des panneaux solaires et qui synchronise automatiquement votre consommation à votre production solaire. Un outil de rentabilisation rapide d’une installation solaire et donc de passage au photovoltaïque.

Universal Hydrogen- Toulouse (31) L’aviation décarbonée… beaucoup en rêvent. La start-up américaine Universal Hydrogen, dont le siège européen est à Toulouse, développe des capsules d’hydrogène liquide qui peuvent être intégrées à des avions existants. Après un premier vol d’essai réussi aux États-Unis d’un Bombardier Q300 alimenté à l’hydrogène en mars 2023, elle convertit actuellement à Toulouse un ATR à l’hydrogène.

Sur la photo : Un ATR-72 qui sera équipé de capsules à hydrogène alimentant une pile à combustible. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.