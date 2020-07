Spécial Start-up : mais au fait, c’est quoi une start-up ?

Définition de Wikipedia : « Une start-up est une nouvelle entreprise innovante, généralement à la recherche d’importants fonds d’investissement, avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique, et de spéculation financière sur sa valeur future (création d’entreprise). Sa phase de recherche et de développement de produit innovant, de tests d’idée, de validation de technologie, ou de modèle économique, est plus ou moins longue, avant sa phase commerciale, et son taux de risque d’échec est très supérieur à celui d’autres entreprises, de par son caractère novateur, sa petite taille et son manque de visibilité. »

Sandrine Jullien-Rouquié, présidente de la French Tech Toulouse, CEO Ludilabel : « Une start-up est une jeune entreprise qui a un modèle forcément scalable et qui a une innovation qui répond à un besoin précis. Une innovation qui peut être d’usage, pas forcément de rupture. Je considère que mon entreprise Ludilabel est une start-up car nous fonctionnons toujours sur un modèle agile. Nous pivotons constamment en menant des réflexions sur de nouveaux produits ou de nouvelles façons de communiquer. Nous conservons cette audace chère aux start-up, qu’on perd peut-être en devenant une ETI ou un grande groupe. »

Frédéric Blavoux, startuppeur, cofondateur de Mountnpass : « Une start-up met sur le marché quelque chose qui n’existait pas et possède un pouvoir d’accélération et de gamelle très important. C’est tout ou rien. »

Lamya Benkirane, Maire du Village By CA : « Une start-up est une entreprise qui a un potentiel de croissance exponentielle grâce à une innovation incrémentale de rupture, qui n’a pas encore assis son business model »

Arnaud Thersiquel, CEO At Home : « La start-up est un entreprise qui, de par son modèle économique, doit innover en inventant un nouveau paradigme et associer son développement rapide à du financement externe de type levée de fonds. Elle doit exploser pour avoir de la valeur »

Teddy Sockeel startuppeur, cofondateur de OuiSnap : « J’ai deux visions de la start-up. La première chose qui la caractérise, c’est l’esprit d’entreprendre, il faut prendre tous les risques pour arriver à développer son produit et ça demande une énergie énorme pour casser la barrière. Elle se définit aussi par son besoin de levées des fonds pour créer son produit. »

Propos recueillis par Agnès Fremiot

Iconographie : iWeGo Communication