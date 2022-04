TBS Education et l’Insa Toulouse créent un diplôme commun

L’école de commerce toulousaine TBS Education et l’école d’ingénieurs Insa Toulouse lancent,

à la rentrée prochaine, un diplôme commun. L’objectif est de former aux missions de manager mais aussi d’ingénieur. La formation sera validée d’un MSc (Master of Science), d’un master en management et d’un diplôme d’ingénieur.

Ce nouveau diplôme en quatre ans sera accessible aux étudiants du programme Grande École. Différentes spécialités seront enseignées au sein de l’Insa : génie des procédés et environnement, génie biologique, génie civil, génie mécanique, génie physique, automatique électronique, informatique et réseaux, mathématiques appliquées.