Le mardi 6 juillet, à partir de 15 heures, l’événement Time to be together, organisé par la French Tech Toulouse, prend place à La Cité. Il se déroulera en 100% présentiel. Des keynotes animées par Béatrice Korsakissok, cofondatrice de Syntony GNSS, et Marc Rougier, directeur général délégué d’Elaia, et des tables rondes sur les thématiques deeptech, financement et impact seront organisées en première partie de journée. La seconde partie s’articulera autour de battles de pitch d’étudiants, du networking et des rendez-vous avec des mentors et divers acteurs de l’écosystème tech toulousain.

La French Tech Toulouse est une association d’entrepreneurs toulousains faisant partie d’un réseau de treize villes qualifiées “Capitales French Tech”. Elle se donne pour rôle de stimuler l’univers des startups toulousaines en aidant par exemple les jeunes startups, les leaders mondiaux en devenir et les solutions à impact sociétal ou environnemental positif à se généraliser.

Le mardi 6 juillet à la Cité, 55 avenue Louis Breguet. Plus d’infos sur le site de organisateurs.

C.B