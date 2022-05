Toulouse. Cocholed ou l’art de la pétanque au coucher du soleil

« Alors, tu la tires ou tu la pointes ? » Ah, la fameuse réplique de Marcel Pagnol qui sent bon le Sud. Avec le retour des beaux jours, les apéros et les parties de pétanque reprennent de plus belle. Mais, problème, comment viser le cochonnet lorsque la partie s’éternise à la nuit tombée ? Raphaël Paesa, fondateur du bureau d’ingénierie électronique Beep Mecatronique, à Castelmaurou, a trouvé la solution. Il a développé le « Cocholed », son but de pétanque doté de quatre leds que l’on allume pour « pétanquer all night long ».

« Jusque-là, seuls des cochonnets avec un liquide phosphorescent ou fluorescent avaient été conçus. Mais ils n’étaient pas résistants, ni très lumineux et il fallait aller dans une boutique spécialisée pour les recharges. Aussi surprenant que cela paraisse, personne n’avait pensé à créer un cochonnet à leds », explique le technicien, qui relève le défi de composer entre résistance, équilibre, autonomie et prix abordable pour sa création.

Vente en ligne

Pour finir, le cocholed est un but de pétanque lumineux de 30 mm de diamètre, de 13 grammes, doté de quatre heures d’autonomie une fois allumé (ce qui représente une moyenne de quatre parties), résistant aux chocs et vendu à l’unité pour moins de 14 euros. La marque a été déposée à l’Inpi ainsi que certaines caractéristiques protégées. Pour contenir les coûts, la plasturgie extérieure ainsi qu’une partie de la carte électronique, comprenant les leds, sont fabriquées en Chine.

« J’ai cherché à approvisionner le boîtier en France. Mais c’était dix fois plus cher malheureusement. J’assemble ensuite le tout à Castelmaurou en y ajoutant le support de pile, quelques composants et l’interrupteur », explique Raphaël Paesa. Les premiers prototypes ont été testés avec succès par le club Amicale Loisir Pétanque de Puybegon, dans le Tarn. Le site dédié à la commercialisation du produit offre aussi la possibilité de commander des cartes, boîtiers ou piles de rechange et de renvoyer pour recyclage les pièces usagées.

En France et au-delà…



Les cocholeds sont aussi commercialisés auprès de deux distributeurs spécialistes des articles de pétanque, l’un au Canada, pour couvrir le continent américain, et l’autre en Allemagne, pour l’Europe de l’Est. Depuis son lancement en juin 2021, près de 2200 cocholeds ont été vendus. « Je cible prioritairement une clientèle de particuliers amateurs, pas de professionnels, car les règles sont très strictes et ne prévoient pas vraiment de jeux de nuit », raconte Raphaël Paesa.

L’influenceur aveyronnais, champion de pétanque, Tanguy Penin, a déjà contribué à la notoriété du produit en publiant des photos du cocholed sur ses pages Facebook. L’électronicien inventeur prévoit d’atteindre en 2022 un chiffre d’affaires de 15.000 euros, contre 12.000 euros l’année passée. « Des montants modestes. Mais si le succès est au rendez-vous, j’investirai dans des machines d’assemblage à Castelmaurou. »

Isabelle Meijers

Sur les photos : En haut : Raphaël Paesa, créateur du Cocholed, est aussi fondateur du bureau d’études unipersonnel Beep Mecatronique à Castelmaurou. En bas : Le Cocholed en action. Crédit photos : Hélène Ressayres-ToulÉco.