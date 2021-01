Toulouse Métropole continue d’accompagner la Maison du Vélo en 2021

Le Conseil de la Métropole du 17 décembre 2020 a voté le renouvellement de la subvention de la Maison du Vélo sur la période 2021 à 2023. Pour l’année 2021, elle s’élèvera à 260.000 euros (230.000 euros en fonctionnement et 30.000 euros en investissement). Ce montant fera l’objet d’un avenant à voter par le Conseil de la Métropole pour les années 2022 et 2023.

Toulouse Métropole et la Maison du Vélo ont notamment convenu d’axer l’action de l’association en faveur de la location de différents types de vélo (classiques, pliants, à assistance électrique, etc.) au public aux ressources financières limitées (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes non-imposables, jeunes de moins de 30 ans, parents isolés, demandeurs d’asile, etc.) ou présentant un handicap physique. La Maison du Vélo a aussi l’objectif de sensibiliser 5000 élèves du CM1 au CM2 de la métropole sur trois ans.

Dans le cadre du plan de relance pour l’emploi, Toulouse Métropole a également pris la décision d’exonérer les redevances et les charges dues par l’association La Maison du Vélo entre le 23 juin 2020 et le 31 décembre 2020 pour les locaux situés au 37 chemin de Lapujade, à Toulouse.