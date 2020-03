Toulouse accueillera le concours international ActInSpace

ActInSpace est un grand concours international à l’initiative du Cnes et de l’Esa, pour imaginer en 24 heures les produits et services de demain à partir de données satellite ou de technologies issues du secteur spatial. Opéré par Aerospace Valley, cet événement à mi-chemin entre un start-up week-end et un hackathon, se déroulera à Toulouse les 24 et 25 avril.

ActInSpace proposera à des équipes de deux à cinq personnes, provenant du monde entier et composées de profils divers, de relever en 24 heures l’un des challenges proposés par le Cnes et l’Esa, à partir de leurs brevets ou de données fournies par les industriels partenaires de l’événement. À la clé, un vol en apesanteur dans l’avion d’entraînement des astronautes européens pour l’équipe gagnante, et pour tous, la possibilité d’être accompagné dans la création de sa propre start-up.

Le concours se déroulera dans plus de cinquante pays et près d’une centaine de villes, sur les cinq continents. Toulouse accueillera, les 24 et 25 avril, son hackathon, mais également la finale France qui aura lieu le 18 juin 2020, et qui permettra de sélectionner les trois équipes qui représenteront la France pour la finale internationale. Cette dernière se tiendra le 19 juin, à Toulouse également, lors de la convention internationale Meet In Space.