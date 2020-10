Toulouse officiellement candidat pour le centre européen de prévisions météorologiques

L’État français vient de déposer la candidature officielle de Toulouse pour accueillir le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), dont le siège est actuellement à Reading, au Royaume-Uni. Le Brexit impose un changement de lieu pour l’institution.

Toulouse a été choisie en mai dernier par le chef de l’État pour porter la candidature française et accueillir entre 150 et 250 experts de ce centre européen et leurs familles. Il s’agit notamment d’accueillir des services de Copernicus - programme européen d’observation spatiale de la Terre - qui surveillent la qualité de l’air et le changement climatique. Le service européen de surveillance des océans, Mercator Océan, est déjà implanté sur le territoire toulousain.

Le choix final interviendra d’ici la fin de l’année 2020.