L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco proposent une semaine d’information sur la retraite aux actifs de la région, du 6 au 11 décembre 2021. Les actifs sont invités à faire le point sur leur situation personnelle et poser leurs diverses questions sur le retraite (incidence temps partiel, arrivée d’enfants, expatriation, etc.) par téléphone ou dans l’un des trente-trois points d’accueil situés en Occitanie.

Plus d’une centaine de conseillers retraite des deux régimes sont mobilisés. Plus de 5100 entretiens seront proposés en Occitanie. Inscriptions ouvertes en ligne.

Semaine d’information du 6 au 11 décembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures, ainsi que le samedi de 9 à 18 heures.