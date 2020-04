Transports et mobilité : Toulouse déjà en retard pour 2030 ?

En 2030, nous déplacerons-nous en taxi volant à l’image des héros du film Blade Runner ? Airbus Helicopters a dévoilé il y a quelques mois les premières images de vol de son taxi volant électrique, le CityAirbus. Et cette vidéo a de quoi faire fantasmer les nombreux automobilistes toulousains coincés dans les embouteillages sur la rocade. Car Toulouse se rêve en championne des nouvelles mobilités. L’avionneur annonce avoir signé un partenariat avec la SNCF pour intégrer ce genre de véhicules dans le transport urbain et envisage une mise en service dès 2024. Une date désormais à prendre au conditionnel après la crise liée au Civid-19. Peut-on pour autant croire que ce moyen de transport révolutionnera les déplacements toulousains d’ici à 2030 ? Ou verra-t-on plutôt scooters, trottinettes et vélos électriques remplacer les voitures dans le centre-ville ?

Le pari des mobilités innovantes

Toujours est-il que Toulouse Métropole semble avoir misé sur les mobilités nouvelles pour décongestionner ses axes routiers, véritable enjeu dans une agglomération toujours plus attractive. 500.000 déplacements supplémentaires sont ainsi prévus d’ici à 2025 alors que la préfecture enregistre un millier de nouveaux véhicules chaque mois en Haute-Garonne. Sélectionné par le Premier ministre, le projet Vilagil, qui représente un investissement de près de 165 millions d’euros, fédère ainsi vingt-deux acteurs publics et privés. Parmi eux, Tisséo, le Sicoval, la Région Occitanie, l’Onera, Airbus ou Bouygues. Objectif : faire de Toulouse, à horizon 2030, une vitrine des nouvelles formes de mobilités, alternatives à la voiture individuelle. Mais aussi diminuer de 5 % le nombre de véhicules sur le territoire. Soit une économie de 470.000 trajets et de douze millions de kilomètres. Le développement de l’électromobilité avec 200.000 immatriculations en Haute-Garonne est aussi sur la feuille de route.

Vers un périphérique à étages ?

Certes, ces innovations technologiques et ces nouvelles formes de mobilités représentent des alternatives séduisantes à la voiture. Mais, comme la troisième ligne de métro prévue au plus tôt en 2025, elles ne sont pas la solution à court terme pour désengorger la rocade, selon Michel Colombié, vice-président d’EuroSud Team. « On est en train d’évoquer un périphérique extérieur, mais pourquoi ne pas faire un périphérique à étage comme en Asie ? », s’interroge-t-il. Une deuxième rocade est en effet prévue par Toulouse Métropole avec notamment une liaison qui s’appuiera sur un futur pont à Saint-Jory. Au nord de Toulouse, le projet de BUN (Boulevard urbain nord), censé alléger le trafic, vient d’être mis à l’arrêt par le Conseil d’État. « Pour réaliser ce type de projet, il faut trouver du foncier, ce qu’il n’y a pas à Toulouse. Et cela a un coût énorme », analyse Michel Colombié. Il appelle donc à optimiser le foncier et les infrastructures existants en passant dessus ou dessous. Le coût resterait pharaonique.

Pour autant, des études montrent que la création de nouvelles routes n’apporte pas de réelles solutions aux problèmes d’engorgement mais appelle encore davantage de voitures. Défenseur du train, Michel Colombié rappelle cependant que Toulouse se situe à la confluence de trois axes autoroutiers. Pour lui, il est illusoire de croire que l’on passera du tout-voiture au zéro voiture en dix ans. « Il ne faut pas faire l’erreur de Paris où l’on supprime la voiture sans proposer d’alternative », dit-il. « En centre-ville, la voiture doit être un complément à d’autres moyens de transport et sa place doit diminuer. La création d’un parking comme à Jean-Jaurès ne va pas dans ce sens », regrette Jean-Pierre Wolff professeur des universités à Toulouse 2 Jean-Jaurès et spécialiste des transports.

À quand un RER toulousain ?

Le vice-président d’EuroSud Team insiste par ailleurs sur l’importance d’avoir une vision globale des questions de mobilité. Intermodalité et interconnexion des services sont à ses yeux l’enjeu des prochaines années. « On n’a jamais eu autant de technologies permettant cela mais il faut que les infrastructures suivent. Celles-ci restent le premier vecteur dans la création de nouvelles mobilités. » S’il n’est pas opposé au développement de nouveaux modes de transports, il rappelle toutefois que les travaux d’infrastructures devraient déjà être lancés si l’on veut des résultats dans dix ans. « On peut bien parler de véhicule électrique ou hydrogène, mais sans infrastructures... Le véhicule autonome existe, mais pas son espace. »

Cette vision globale souhaitée par Michel Colombié, Jean-Pierre Wolff ne la voit pas non plus. Il remarque qu’aujourd’hui que « les options prises visent à favoriser le cœur de Toulouse au détriment du reste de la métropole. Que ce soit la troisième ligne de métro, le réseau de bus, ou le plan vélo », Jean-Pierre Wolff milite pour un lien plus fort entre la ville et sa périphérie en utilisant les infrastructures existantes, et notamment le rail. La proposition d’un RER toulousain lui paraît une alternative crédible. Benoît Lanusse, coordinateur du projet Rallumons l’Étoile, qui défend ce RER, souligne que le train représente 30.000 trajets par jour sur l’agglomération. « Il faudrait arriver à 300.000 voyages d’ici à dix ans. Pour cela, il faut être plus ambitieux et procéder par étape pour avoir, en 2030, des trains cadencés toutes les trente minutes sur l’étoile. » Élisabeth Borne, ministre des Transports, a demandé au printemps la réalisation d’un schéma directeur national des RER métropolitains. Mais le temps politique étant ce qu’il est, pas sûr que 2030 soit un horizon suffisamment lointain pour voir aboutir le RER toulousain.

Paul Périé

Sur la photo : Le périphérique toulousain. La préfecture enregistre un millier de nouveaux véhicules chaque mois en Haute-Garonne. Crédits : Patrice Nin - Toulouse Métropole.