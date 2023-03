L’association toulousaine Data Ring, engagée « pour la diffusion des savoirs sur le numérique », annonce le lancement de la troisième édition de son prix de la donnée. Destiné aux jeunes diplômés, ce prix récompense en 2023 deux mémoires de Master 2, en droit, en économie, en sciences sociales ou en numérique qui contribuent à l’amélioration des connaissances sur l’intelligence artificielle et/ou la nouvelle règlementation sur les données.

Les deux lauréats se verront octroyer des dotations de 1000 euros pour le premier prix et de 500 euros pour le second prix. Les candidats doivent avoir soutenu leur mémoire de Master 2 entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2023 à minuit. Plus d’informations et candidatures en ligne.