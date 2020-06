Les Trophées des services à la personne est un événement qui a pour objectif de valoriser les métiers des services à la personne, dans les activités de confort, de dépendance, et de petite enfance. Ils ont été lancé en Occitanie l’an dernier par l’Union des Services à Domicile, qui rassemble 3600 acteurs spécialisés. Le concours qui est ouvert à toutes les structures régionales (associations, CCAS et entreprises, etc.), espère cette année les 5000 salariés-candidats. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

