Un Toulousain crée la première plateforme de baby-sitting dédiée à l’Occitanie

L’entrepreneur toulousain Pierre Any, déjà dirigeant d’Educazen, lance une version locale et digitale de l’agence de garde d’enfants avec Monbabysitting . « S’il existe déjà des plateformes de garde d’enfant, et qu’elles sont accessibles partout en France, il n’existe pas en revanche à ce jour de plateforme exclusivement destinée aux habitants de la région Occitanie », constate Pierre Any. « L’offre existante sur internet n’est actuellement que numérique. Les plateformes sont gérées depuis l’étranger et n’offrent absolument aucun service mis à part les contacts. »

Monbabysitting entend y remédier en proposant « une version hybride entre la plateforme digitale pratique mais déshumanisée, et le cadre chaleureux mais rigide d’une agence ». La plateforme s’appuie notamment sur les compétences de l’agence web Advency, basée à Toulouse, et sur Blockprrof, un spécialiste de la protection des données qui a obtenu 1er Prix 2018 de l’Innovation du barreau de Toulouse.

L’idée est née pendant la pandémie de Covid-19 : « Les familles doivent s’adapter au télétravail, à des horaires fluctuants, à des jours sans école, à des besoins de garde ponctuels. Monbabysiting entend répondre vite et bien à ce nouveau type de demande », promet le dirigeant.