Biomed Alliance, association qui fédère les industriels de la santé (biotech, medtech, e-santé...) en région Occitanie, organise le jeudi 15 octobre un workshop dans le but de sensibiliser les entreprises sur les aspects stratégiques de la communication et les moyens à mettre en œuvre pour optimiser sa visibilité au plan local, national et international.

Le jeudi 15 octobre de 9h00 à 12h30 dans les locaux d’Asten Santé à l’Oncopole, 2 Place Pierre Potier à Toulouse.