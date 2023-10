Un robot logiciel pour faciliter le travail des experts comptables

Après plus de vingt ans passés dans les domaines de l’automatisation, Olivier Exbrayat lance, en février 2021, Factory 456. L’entrepreneur travaille des années avec plus de 1 000 collaborateurs experts-comptables et se rend compte que certaines tâches administratives rendent le quotidien des salariés parfois difficiles. « Je voulais créer une solution pour faciliter le travail des comptables », il développe alors un robot logiciel pour automatiser certains gestes.

L’intelligence artificielle au service des salariés

Cette technologie utilise l’intelligence artificielle. « Nous avons tous un ordinateur pour travailler, pour l’envoi des mails notamment. Notre robot logiciel, avec l’accord du salarié, prend le contrôle du clavier et de la souris pour effectuer des tâches » explique Olivier Exbrayat. Un poste de travail est ouvert spécialement pour le robot au sein de l’entreprise avec une messagerie installée sur les ordinateurs des salariés : « On peut donc envoyer des demandes au robot, comme relancer un client par mail, chercher dans les fichiers un dossier manquant ». Le logiciel peut travailler 24h/24 et 7j/7, l’objectif est donc de libérer du temps aux experts comptables, afin qu’ils se concentrent sur la relation client ou les analyses financières par exemple.

D’autres branches utilisent le robot de Factory 456. Universel Music, mais aussi des PME et des universités. En tout, une trentaine d’entreprises ont installé ce robot. Olivier Exbrayat espère aussi séduire les collectivités et les mairies. Pour mettre en avant sa technologie, le créateur sera au plus grand congrès de l’Ordre des Experts Comptables qui se tiendra du 27 au 29 septembre prochain au Parc des expositions de Montpellier.

Adèle Chiron

Sur le visuel : La société Factory 456 a lancé un robot logiciel pour faciliter les taches administratives - Olivier Exbrayat