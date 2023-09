La fondation Arc (pour la recherche sur le cancer) organise, le 24 septembre à Toulouse, la huitième édition du Triathlon des Roses, un événement qui existe dans plusieurs villes et dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la recherche sur les cancers du sein. Ce défi sportif sera accessible aussi bien en individuel (pour les femmes) et en relais de deux ou trois personnes (possiblement mixte). Les disciplines sont les disciplines traditionnelles du triathlon : natation (100 mètres), cyclisme (6 kilomètres) et course à pied (2 kilomètres). Pour participer, les participants doivent collecter en amont au moins 100 euros de dons en individuel ou au moins 250 euros en relais de deux ou trois personnes. La collecte se fera grâce à une page de collecte en ligne.

Un « triathlon connecté » est aussi possible. En faisant un don de trente-trois euros par personne, les participants accèdent à un espace où déclarer, durant tout le mois d’octobre, les kilomètres parcourus dans la ou les disciplines choisies. Le but est de collectivement dépasser les kilomètres parcourus par les participants connectés de l’année 2022.

Triathlon des Roses. Le dimanche 24 septembre 2023 à 14 heures aux Argoulets, Piscine Alex Jany, 7 chemin du Verdonà Toulouse. Plus d’informations en ligne.