La plateforme toulousaine Bleexo, spécialisée dans l’analyse des ressources humaines, organise le 21 mai à 11 heures, un webinaire sur le management dans le monde post-Covid qui s’entrouvre. Comment, en tant que DRH, s’adapter aux transformations et aux incertitudes nombreuses de la période actuelle ?

À l’occasion du lancement d’un nouveau cours en ligne sur la transformation du travail et du management entraînée par la pandémie, Cécile Dejoux, responsable du Master RH du Conservatoire national des arts et métiers ; présentera un panorama des nouvelles pratiques managériales. Elle enseigne également à l’Ena et donne de nombreuses conférences en entreprises sur la formation à l’ère du numérique. Les échanges seront animées par Stéphane Waller, le dirigeant de Bleexo.

Événement gratuit, inscriptions en ligne.

Webinaire sur le management post-Covid, le vendredi 21 mai 2021 à 11 heures.