Le club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole organise, le 24 janvier prochain, une conférence sur la cybercriminalité en partenariat avec La Mêlée, au Quai des Savoirs. Un plateau de spécialistes de cybersécurité donnera les règles de bases à respecter, les conseils et les droits en cas d’attaques ou d’arnaques.

Parmi eux, Éric Castex, de l’Université Jean-Jaurès, qui parlera du Dark Internet, Éric Alata, maître de conférences à l’Insa et au Laas-CNRS, qui évoquera les dangers et défenses pour les objets connectés et le suivi de la mobilité, ou encore Marine de la Clergerie, avocate spécialiste en droit du numérique et des communications et en droit des données à caractère personnel. Inscriptions en ligne.

Le mardi 24 janvier 2023 de 17h45 à 20 heures, au Quai des Savoirs, allée Jules Guesde à Toulouse.