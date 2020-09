Toulouse-Blagnac. Une nouvelle directrice pour le Campus IGS Alternance

Agnès Pichon est la nouvelle directrice du Campus IGS Alternance. Diplômée de l’Audencia Business School, elle a travaillé chez Airbus, Demos et fait partie du groupe privé IGS Toulouse depuis 2014.

Le centre de formation dans les domaines administratifs, de la gestion, des ressources humaines et du commerce, forme des étudiants dans l’agglomération de Toulouse, à Blagnac, depuis plus de vingt ans. Il accueille, en 2020, 600 alternants pour trois diplômes BTS et six titres certifiés de Bac+2 à Bac+5. 140 formateurs issus du monde professionnel y interviennent.