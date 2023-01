Depuis plus de quinze ans en Occitanie, des entrepreneurs passionnés de vélo, convaincus de son haut potentiel pour l’économie, la mobilité et la transition écologique, s’efforcent de faire émerger une filière industrielle. À tous les échelons, les décideurs politiques entendent aujourd’hui leurs voix et tentent, devant l’explosion du marché et de la pratique du vélo, de rattraper leur retard.