Spatial. Vortex.io remporte le prix Galaxie 2020

Depuis 2008, le club aéronautique Galaxie met en avant des « innovations et services pour un monde durable ». Guillaume Valladeau et Jean-Christophe Poisson, les fondateurs et dirigeants de la société Vortex.io, ont été récompensés cette année lors de la cérémonie qui s’est déroulée à Toulouse le lundi 5 octobre. Prix Galaxie 2020, la société, basée à Ramoville-Saint-Agne, propose une série d’outils permettant la mesure en temps réel de l’hydrologie. Cela permet une surveillance plus fine des cours d’eau afin d’assurer au mieux la sécurité des personnes et des biens en cas d’inondations. Les gagnants ont obtenu la somme de 10.000 euros pour continuer le développement de leur entreprise.

Pour cette douzième édition, le Club Galaxie a également décerné le prix Étoile, doté de 5000 euros, à BatConnect pour son projet de remplacement des batteries au plomb par des batteries lithium fer phosphate éco-conçues et réparables. Enfin, le prix spécial du jury est revenu au projet Immoblade, qui contribue à réduire mes émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.