La Cité organise le 21 avril à 11 h, une émission spéciale « La Cité - Les rencontres de l’économie », diffusée en direct sur son site depuis son plateau TV. Interviews et reportages se succèderont pendant 75 minutes. Ils donneront la parole et ceux qui agissent et innovent face au poids toujours accrue du numérique et à l’impératif de transition climatique.

Animée par la journaliste Emmanuelle Durand Rodriguez et produite par l’agence Ad’occ , l’émission réunira Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur ; Thomas Bessière, co-fondateur et directeur général d’Hinfact, Linda Nicolini, fondatrice de Swallis Medical, Jean-Christophe Poisson, co-fondateur et directeur de Vortex.Io, Cathy Sahuc, co-fondatrice et directrice générale de Murmuration qui fournit des données satellitaires pour visualiser l’impact du tourisme et Jean-Marc Bouchet, président de Qair spécialisé notamment dans le éolien et le solaire.

Inscriptions sur le site de la Cité.

Programme numérique en direct de la Cité le 21 avril de 11 h à 12h15.