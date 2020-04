L’association 60.000 rebonds et Harmonie Mutuelle organisent un webinaire Zoom sur le thème « Entrepreneur dans la tempête, comment préparer le rebond dès maintenant » le 8 avril.

Au programme : cinq intervenants sont prévus : Olivier Lajous, amiral et ex-DRH de la Marine Nationale, Nicolas Doucerain, entrepreneur et auteur de Ma petite entreprise a connu la crise !, Guillaume Mulliez, président de 60.000 rebonds, Vincent Moncorgé, directeur général de MCG Opportunités et Lionel Fournier, directeur régional de Harmonie Mutuelle. Ils partageront les postures à adopter, les points de vigilance à avoir et comment se préparer dès maintenant à l’après crise.

Webinaire, le 8 avril de 17h à18h30. Inscriptions sur le site des organisateurs