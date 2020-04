Pour aider les entreprises, Toulouse Business school, en partenariat avec le CJD, le Medef 31, et la CCI organisent un échange en ligne sur le thème : « Motiver les équipes dans la crise, être en accord avec la réglementation ».

Parmi les intervenants de cette session, notons la présence de Sophie Caperan, DRH chez Actia Group, Paul-Henri Bernard, avocat spécialisé en droit social et associé au cabinet Capstan, et Laurent Besson, PartnerEs’Tête GSO, également responsable MBA chez TBS.

Webinaire, mercredi 15 avril à 19h. Infos et inscriptions : sur le site de TBS.