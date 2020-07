La Banque des Territoires, en partenariat avec BFM Business, organise un webinaire le mardi 7 juillet à 17h30 sur la thématique « la relance économique est-elle l’occasion de réinventer nos territoires ? ».

Les intervenants attendus sont : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, Hedwige Chevrillon, journaliste à BFM Business, Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole, et Didier Klein, vice-président du Pays de Montbélliard. Ils débattront notamment sur les manières d’aider le secteur du tourisme et d’appréhender la croissance verte des territoires de demain.

Webinaire : « la relance économique est-elle l’occasion de réinventer nos territoires ? » le 7 juillet 2020 à 17h30. Informations sur le site de la Banque des Territoires.