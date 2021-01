L’IGS-RH, l’école de management des ressources humaines du Groupe IGS située à Toulouse, organise le 7 janvier un webinaire consacré au monde du travail transformé par la crise économique.

Depuis de nombreux mois, le Covid a bouleversé nos organisations et nos relations sociales.

Mais qu’est-ce qui a vraiment changé ? Qu’a-t-on perdu ? Qu’a-t-on gagné ? Gestes barrières, télétravail, activité réduite, chômage partiel, visioconférences, phygital, stop and go ; que va-t-il rester de tout cela ? Comment garder le meilleur pour 2021 ?

​​​​​​​Paùlo Antonio Lopes, directeur de la filière RH au sein du Groupe IGS, introduira des échanges animés par Jean-François Guillot, président du cabinet de l’IGS Cardinale Sud.

