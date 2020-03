Pour les dirigeants d’entreprise et directeurs des ressources humaines qui peinent à recruter des candidats au profil IT sur Montpellier, Stéphane Vidal et Augustin Valero du Florian Mantione Institut proposent de présenter leur méthode d’optimisation des recrutements de ces profils spécialisés, baptisée P=CM3. Pour cela, ils organisent un webinar en partenariat avec La Mêlée sur le thème : « Il n’y a pas de pénurie sur les candidats IT ».

Le vendredi 27 mars à partir de 11h30, informations et inscriptions sur le site des organisateurs.