L’École européenne de la transition écologique poursuit son développement

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Nicolas Hulot, président d’honneur de la Fondation pour la nature et l’homme, viendront visiter le vendredi 5 février les nouveaux ateliers du site de Lahage de l’École européenne de la transition écologique. L’établissement a été créé en 2017 pour former des jeunes décrocheurs ou en difficulté aux métiers dits « verts » (agriculture, écohabitat, entretien espaces naturels, etc.). Les dispositifs vont de la découverte durant quelques jours de ces professions de la transition écologique jusqu’à des formations diplômantes longues dans ce secteur.

La Région met en place aujourd’hui une convention d’objectifs avec la Fondation Etre (elle même sous l’égide de la Fondation Nicolas Hulot), qui prend cette année la suite de l’association 3PA pour diriger la structure. La convention qui sera signée ce vendredi vise notamment le déploiement de nouvelles écoles Etre sur le territoire régional sur les cinq prochaines années.