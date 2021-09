Présidentielle 2022. Arnaud Montebourg en campagne en Haute-Garonne

L’ancien socialiste Arnaud Montebourg [1], candidat à l’élection présidentielle avec son mouvement La Remontada de la France, sera en Haute-Garonne cette semaine pour un de ses premiers déplacements de campagne.

Le mercredi 29 septembre, il fera une réunion publique à la salle des fêtes de Paulhac à 19 heures. Le jeudi 30 septembre au matin, il se rendra au marché de Carbonne et visitera le parc photovoltaïque de Lavernose-Lacasse. Il ira ensuite à l’espace info énergie La Turbine, à Muret, et déjeunera avec plusieurs maires. L’après-midi, il découvrira l’entreprise SNDC, spécialisée dans les pièces et outillages de climatisation à Labarthe-sur-Lèze. Enfin, il rencontrera les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) du muretain au tiers-lieu le Tipi Vert, toujours à Labarthe-sur-Lèze.

Arnaud Montebourg a annoncé le 4 septembre dernier sa candidature pour être président de la République à Clamecy (Nièvre). Ce samedi 25 septembre, il a présenté les principaux axes de son programme à Frangy-en-Bresse (Saône-et-Loire).