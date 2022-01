TBS Education obtient des reconnaissances officielles pour ses formations

L’école de management toulousaine TBS Education obtient officiellement le grade de licence pour son Bachelor. Après validation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion).

Cette nouvelle reconnaissance s’accompagne, selon l’école, de trois distinctions officielles supplémentaires : le renouvellement du visa pour le programme Bachelor, ainsi que du visa et du grade de master pour le Programme Grande École.