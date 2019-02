A l’occasion du cinquantenaire du premier vol du Concorde, l’Académie de l’air et de l’espace et le Musée Aeroscopia organisent une journée anniversaire le samedi 2 mars 2019 avec de nombreuses animations autour de Concorde.

Afin que le public puisse venir à la rencontre des anciens du programme Concorde, l’Académie de l’air et de l’espace et l’Aérothèque organisent une table-ronde de 17h à 18h30. Le film « Trouver son Concorde » sera projeté et suivi d’un débat avec les anciens du programme Concorde animé par Germain Chambost, journaliste, écrivain et membre de l’Académie de l’air et de l’espace.

Jean Pinet (pilote Concorde, pilote du passage à Mach 1, ancien président de l’Académie de l’air et de l’espace), Michel Rétif (mécanicien navigant du premier vol en 1969), Guy Destarac, Dudley Collard et bien d’autres encore viendront parler de cette grande aventure humaine, technologique et industrielle.

La soirée se poursuivra de 19h à 21h avec un cocktail apéritif et des animations (sur réservation) et de 21h à 23h30, une vente aux enchères de plus de 150 pièces de collection du Concorde (entrée libre) permettra aux amateurs d’aéronautique de repartir avec un souvenir.

« Cinquantenaire du Concorde » au Musée Aéroscopia le samedi 2 mars de 17h à 23h30 Réservations en cliquant sur le lien.